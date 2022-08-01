KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi - 1 sınavı 6 Ağustos'ta Alan Bilgisi - 2 7 Ağustos'ta yapılacak.
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 14 Ağustos'da uygulanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.