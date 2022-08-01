KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Teknoloji

Teknolojinin kalbi Üsküdar’da atıyor

Üsküdar’da 2018’de kurulan ve yaklaşık 300 bin çocuğa eğitim verilen Bilim Üsküdar, yaz sezonu boyunca astronomi, havacılık, matematik, doğa bilimleri gibi konularda ücretsiz atölyeler düzenliyor. Bu sayede Üsküdarlı çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.