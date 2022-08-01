Özgün KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından gözler önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan KPSS lisans sınavı ardından sorgulamalar KPSS sonuç tarihi üzerinde yoğunlaştı. KPSS sonuçları sorgulamalarına başlayan memur adayları ÖSYM açıklamasını bekliyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS SONUÇ EKRANI: 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
KPSS sonuçları

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Geçtiğimiz gün Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başlayan lisans oturumları önümüzdeki haftalarda devam edecek. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi - 1 sınavı 6 Ağustos'ta Alan Bilgisi - 2 7 Ağustos'ta yapılacak.

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 14 Ağustos'da uygulanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?
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