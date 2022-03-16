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2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2022 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM resmi sayfasından açıklamada "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." ifadelerini kullandı. YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?
​​2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

ÖSYM geçtiğimiz günlerde resmi sayfasından yapmış olduğu açıklamada DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL başta olmak üzere 2022 yılında yapılacak sınav tarihleri duyuruldu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...

2022 YKS sınav tarihi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?
2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

2022 KPSS sınav tarihi

2022 KPSS tarihleri:

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

Yabancı dil sınavları

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG tarihleri

MSÜ: 27 Mart,

DGS: 3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2: 11 Aralık,

Sağlık Bakanlığı sınavları

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık

2022'de uygulanacak olan ilk sınavların tarihleri

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,

Ales tarihi

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

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