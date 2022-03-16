​​2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman?

ÖSYM geçtiğimiz günlerde resmi sayfasından yapmış olduğu açıklamada DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL başta olmak üzere 2022 yılında yapılacak sınav tarihleri duyuruldu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...
2022 YKS sınav tarihi
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
2022 KPSS sınav tarihi2022 KPSS tarihleri:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
Yabancı dil sınavları
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
MSÜ, DGS VE İSG tarihleriMSÜ: 27 Mart,
DGS: 3 Temmuz,
İSG/1:15 Mayıs,
İSG/2: 11 Aralık,
Sağlık Bakanlığı sınavları
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık
2022'de uygulanacak olan ilk sınavların tarihleri
e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
MYÖS: 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
Ales tarihi
ALES/1: 17 Nisan,
ALES/2: 21 Ağustos,
ALES/3: 20 Kasım,