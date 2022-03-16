2022 ÖSYM takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2022 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM resmi sayfasından açıklamada "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." ifadelerini kullandı. YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri sizlerle...

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