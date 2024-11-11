Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil, tüm öğretmenlerin yararlanacağına dikkati çekerek, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de kapsama dahil olduğunu kaydetti.