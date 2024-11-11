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Öğretmenlere YHT biletlerinde indirim müjdesi! Öğretmenler günü tren indirimi ne kadar?

Öğretmenlere YHT biletlerinde indirim müjdesi! Öğretmenler günü tren indirimi ne kadar?

13:1011/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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YHT öğretmen indirimi
YHT öğretmen indirimi

Öğretmenlere trenlerde indirim kampanyası müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi. Peki trenlerde öğretmen indirimi ne zaman? YHT öğretmen indirimi için şart nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi. İndirimli biletler, 24-30 Kasım tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ gişelerinden, internetten, mobil uygulamalardan, çağrı merkezinden ve acentelerden temin edilebilecek.

Öğretmenlere YHT bilet indirimi ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Öğretmenler Haftası kapsamında, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere öğretmenlere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu.

Trenlerde öğretmen indirimi ne zaman, hangi tarihleri kapsıyor?

İndirimli biletler, 24-30 Kasım tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ gişelerinden, internetten, mobil uygulamalardan, çağrı merkezinden ve acentelerden temin edilebilecek.

YHT öğretmenlik bilet indirimi için istenen belge nedir?

Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil, tüm öğretmenlerin yararlanacağına dikkati çekerek, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de kapsama dahil olduğunu kaydetti.

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibrazının yeterli olacağını vurgulayan Uraloğlu, 24-30 Kasım döneminde YHT ile ana hat trenlerinde geçerli kampanya biletlerinin satışının tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacağını bildirdi.



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