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Öğretmen adaylarına Montessori sertifikası

Öğretmen adaylarına Montessori sertifikası

Saliha Engin
04:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İmza törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan da katıldı.
İmza törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan da katıldı.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında, “Montessori Eğitmen Eğitimi Uygulamaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapılan protokolün imza törenine YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan katıldı. Bilal Erdoğan, 2011'de Palet Okulları'yla Montessori metodunu anaokulu düzeyinde uygulamaya başladıkları söyledi. Bu sistemi ilkokulda da Türkiye'de uygulayan ilkokul olarak devam ettiklerini belirten Erdoğan,öğretmen adaylarının Montessori Öğretici Sertifikası almasına vesile olacaklarını aktardı. Rektör İnci ise "Bu anlaşmayla bizim Boğaziçi Üniversitemizin akademik birikimi ve YETEV'in saha tecrübesi birleşecek." diye konuştu.


#öğretmen
#Montessori sertifikası
#Boğaziçi Üniversitesi
#Yeni Türkiye Eğitim Vakfı

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