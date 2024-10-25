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Bakan Tekin: Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri online olarak yapılacak

Bakan Tekin: Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri online olarak yapılacak

14:3525/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
DHA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan online olarak yapılacak.

#Yusuf Tekin
#Okul
#Öğretmen

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