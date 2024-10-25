Bakan Tekin: Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri online olarak yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonucuna göre öğretmen ataması nasıl yapılacak? İşte detaylar.