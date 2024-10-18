Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, "Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelik değişikliğini yapmasaydık öğretmen atamaları şöyle yapılıyordu; KPSS puanı itibariyle üç katı aday yani atayacağımız rakamı üç katına mülakata çağıracaktık. Mülakata çağrılan kişiler sıfır nokta başlıyordu. Mülakatta aldıkları not atama yüzde yüz atama notu oluyordu. Biz şimdi mülakatla ilgili güvenlik ve adaleti temin edici bazı tedbirler aldık. Ve ondan sonra da dedik ki mülakat yüzde elli KPSS yüzde 50 olacak. Yönetmelik yani mülakata karşı çıkan kişilerin ve adayların lehine olacak bir biçimde değişiklik yaptık. Sonra da mülakatları yaptık. Yani bizim sistemimizi önceki sisteme göre aday yüzde 100 mülakat notuyla atanacak.

Bizim sistemimize göre KPSS sistemin yüzde 50'si, adayın mülakat notunun yüzde 50'si. Bu mevzuyu anlamakta zorlanan, bu işi şova dönüştürmek isteyen siyasetçiler ve sendikalar bizim yönetmeliğimizin iptali için Danıştay'a başvurdu. Şimdi bir burada idare hukuku okuyan var mı bilmiyorum. İdare hukuku derslerinde bizim öğrettiğimiz ilk şey idari yargıda dava açma hakkı ve menfaati ihlal edilen kişiler dava açabilir. Yani bir milletvekili bir siyasi partinin grup başkanı, grup başkanı vekili gidip de idari yargıda böyle ben bunu beğenmedim dava açamazsın. Dava açabilmesi için hakkının ve menfaatinin ihlal edilmesi gerekiyor. Şimdi adam dava açmış, koskoca bir ana muhalefet partisinin grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı diyor ki 'Bakan benim davamı reddettirdi'. Bu hukuk bilmezlik, bana ne yani dava aç ama adamın davası reddedilince benim reddettiğimi söylüyor. Hiç alakası yok, dolayısıyla davalar açıldı. Davalarla ilgili Danıştay kararlar verdi. Yürütmeyi durdurma işlemlerini reddetti. En son bu hafta açılan davalardan en son yürütme durdurma talebine ilişkin geldi. Hepsinde de 'oy birliğiyle üç hukuki normlara uygun olduğu için yürütme durdurma talepleri reddedilmiştir' ifadesi var. Dolayısıyla mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız" diye konuştu.