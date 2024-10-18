Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonucuna göre öğretmen ataması nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verdi. Atatürk Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, öğretmenevinde düzenlenen yemekte ilde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.
20 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakata giren adayların gözü kulağı mülakat sonuçlarına çevrilmiş durumda.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız" dedi.
Öğretmen ataması mülakat sonuçları puanı kaç?
Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, "Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelik değişikliğini yapmasaydık öğretmen atamaları şöyle yapılıyordu; KPSS puanı itibariyle üç katı aday yani atayacağımız rakamı üç katına mülakata çağıracaktık. Mülakata çağrılan kişiler sıfır nokta başlıyordu. Mülakatta aldıkları not atama yüzde yüz atama notu oluyordu. Biz şimdi mülakatla ilgili güvenlik ve adaleti temin edici bazı tedbirler aldık. Ve ondan sonra da dedik ki mülakat yüzde elli KPSS yüzde 50 olacak. Yönetmelik yani mülakata karşı çıkan kişilerin ve adayların lehine olacak bir biçimde değişiklik yaptık. Sonra da mülakatları yaptık. Yani bizim sistemimizi önceki sisteme göre aday yüzde 100 mülakat notuyla atanacak.
Mülakatla öğretmen ataması nasıl olacak?
Bizim sistemimize göre KPSS sistemin yüzde 50'si, adayın mülakat notunun yüzde 50'si. Bu mevzuyu anlamakta zorlanan, bu işi şova dönüştürmek isteyen siyasetçiler ve sendikalar bizim yönetmeliğimizin iptali için Danıştay'a başvurdu. Şimdi bir burada idare hukuku okuyan var mı bilmiyorum. İdare hukuku derslerinde bizim öğrettiğimiz ilk şey idari yargıda dava açma hakkı ve menfaati ihlal edilen kişiler dava açabilir. Yani bir milletvekili bir siyasi partinin grup başkanı, grup başkanı vekili gidip de idari yargıda böyle ben bunu beğenmedim dava açamazsın. Dava açabilmesi için hakkının ve menfaatinin ihlal edilmesi gerekiyor. Şimdi adam dava açmış, koskoca bir ana muhalefet partisinin grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı diyor ki 'Bakan benim davamı reddettirdi'. Bu hukuk bilmezlik, bana ne yani dava aç ama adamın davası reddedilince benim reddettiğimi söylüyor. Hiç alakası yok, dolayısıyla davalar açıldı. Davalarla ilgili Danıştay kararlar verdi. Yürütmeyi durdurma işlemlerini reddetti. En son bu hafta açılan davalardan en son yürütme durdurma talebine ilişkin geldi. Hepsinde de 'oy birliğiyle üç hukuki normlara uygun olduğu için yürütme durdurma talepleri reddedilmiştir' ifadesi var. Dolayısıyla mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız" diye konuştu.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimi
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edildi. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlamıştı.