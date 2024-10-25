Bakan Tekin duyurdu: Yoğun talep nedeniyle değişikliğe gidildi

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve okullara yaptığımız ziyaretlerde, öğretmenlerimizle eğitimle ilgili önemli konuları istişare ediyoruz. Bu görüşmelerde, pek çok öğretmenimizden gelen yoğun talep üzerine ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."