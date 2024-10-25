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Bakan Tekin duyurdu: Yoğun talep nedeniyle değişikliğe gidildi

Bakan Tekin duyurdu: Yoğun talep nedeniyle değişikliğe gidildi

Lokman Özdemir
17:3125/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil seminerleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan online olarak yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
, öğretmenlerin uzun süredir beklediği online ara tatil kararı hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak ara tatil seminerlerinin çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.



"Çevrim içi yapılacak"


Bakan Tekin
"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve okullara yaptığımız ziyaretlerde, öğretmenlerimizle eğitimle ilgili önemli konuları istişare ediyoruz. Bu görüşmelerde, pek çok öğretmenimizden gelen yoğun talep üzerine ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
ifadelerini kullandı.




#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim
#öğretmen

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