Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika haberini duyurmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklama yapmış ve haberi duyurmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI
Öte yandan bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim- 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecek.