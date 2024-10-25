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Milyonlarca sözleşmeli öğretmenin dikkatine: Mülakat sonuçları açıklandı

Milyonlarca sözleşmeli öğretmenin dikkatine: Mülakat sonuçları açıklandı

20:5825/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
DHA
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20 ilde gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22'de açıklanacak.
20 ilde gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22'de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika haberini duyurmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklama yapmış ve haberi duyurmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00'de açıklanacak. Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Öte yandan bakanlıktan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim- 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecek.



#MEB
#Sözleşmeli
#Öğretmen
#Atama

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