MEB hakkındaki asılsız iddialar tek tek yalanlandı

MEB (Foto: Arşiv.)
Son 9 ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik birçok asılsız iddia ortaya atıldı, karalama politikası yürütüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anadolu Ajansı Teyit Hattı ve Bakanlık tarafından bir yıl içerisinde bakanlığa yönelik ortaya atılan birçok iddianın asılsız olduğu ortaya çıkarıldı.
Bakanlık hazırladığ
ı “Milli Eğitim Bakanlığı Hakkında Asılsız İddialar”
başlıklı kitapçık ile kurumları yıpratmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini gösterdi.
Dönem dönem dezenformatif içeriklerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanlığına yönelik iddialardan bazıları şöyle:
*Bornova Anadolu Lisesi arazisi içiresine inşa edilen okulun Suriyeliler için inşa edildiği iddia edildi. Ancak bakanlık inşa edilen 4 derslikli anaokulu projesinin, bölgedeki anaokulu ihtiyacını karşılamak için İzmir il yapım programı kapsamına alındığını belirtti.
*Bakanlık tarafından 830 Suriyeli öğretmenin atandığı iddiası da yalanlandı. Okullara öğretmen olarak atandığı iddia edilen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiciler. Söz konusu kişiler, eğitimi eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlendi. Gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından karşılandı.
*MEB Şurası’nın artık toplanmayacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Şura’ya ilişkin çalışmalar, Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği ile yürütülecek.
*Velilerin okullara girişinin yasaklandığı iddia edildi. Bakanlıkça, Okul Randevu Sistemi hayata geçirildi. Yeni sistemle amaç, öğretmen ile veliyi en doğru zamanda buluşturarak görüşmelerin daha verimli geçmesini sağlamak. Velilerin okula girişinin yasaklanması söz konusu değil.
*İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor iddiası ortaya atıldı. Bakanlık bu iddiayı da yalanladı. İddiaya konu okul, milletlerarası okul statüsünde. Dolayısıyla farklı bir yabancı dil ile eğitim vermesi mümkün.
*Bakanlığın, adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı iddiası dolaşıma sokuldu. Adabımuaşeret dersi bakanlık tarafından belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulacak. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değil.
*Erzincan’daki bir köyde üç cami bulunduğu ancak okul bulunmadığı iddia edildi. Ancak söz konusu üç caminin köyde değil Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 5 bin nüfusu bulunan Kemaliye’de bir anaokulu, iki ilkokul, üç ortaokul, bir lise, bir halk eğitim merkezi ve bir öğretmenevi bulunuyor.
*Tasarruf tedbirleri kapsamında bir okuldaki sifonların kaldırıldığı iddiası da yine bakanlık tarafından yalanlandı. Samsun’daki bir okulun tuvalet aksesuarlarının eskimesi nedeniyle söz konusu okulda tadilat çalışmaları yapılarak arızları malzemeler değiştirildi. Bu çalışmaların tasarruf tedbirleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığı gibi sifonların kaldırılması gibi bir durumun da söz konusu olmadığı belirtildi.
#MEB
#eğitim
#Milli Eğitim Bakanlığı