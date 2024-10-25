MEB hakkındaki asılsız iddialar tek tek yalanlandı

*Erzincan’daki bir köyde üç cami bulunduğu ancak okul bulunmadığı iddia edildi. Ancak söz konusu üç caminin köyde değil Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 5 bin nüfusu bulunan Kemaliye’de bir anaokulu, iki ilkokul, üç ortaokul, bir lise, bir halk eğitim merkezi ve bir öğretmenevi bulunuyor.