Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullardaki ders süresi düşürüldü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi. Açık öğretim kurumları sınavları, elektronik sınav, basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle de yapılabilecek.