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Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullardaki ders süresi düşürüldü

Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullardaki ders süresi düşürüldü

09:5124/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gaziantep Valiliği, ilk ve ortaokullarda ders süresinin 35 dakikaya, anaokullarında ise 45 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması amacıyla ikili eğitim yapan anaokullarında ders süresinin 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokullarda ise 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü belirtildi.


"Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız"

Açıklamada,
"Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız.

Okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun"
ifadesi kullanıldı.



#Gaziantep
#ders süresi
#okul
#eğitim

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