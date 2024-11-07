Tek öğretmen olarak görev yaptığı okulun çehresini değiştirdi: Biz burada çok güzel bir aile olduk

Öğrencilerin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı fotoğrafın hikayesi





Arife Karayanız, geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri öncesi öğrencilerinin Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşırken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada çokça paylaşılarak konuşulduğunu anımsatarak, şunları söyledi:





"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan prova sırasında çekilen bir fotoğraf karesi bu. Öğrencilerimin mavi önlüklü olması ve günün anlamından dolayı fotoğraf, özellikle sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Çocuklar için de çok güzel anı kalmış oldu. Bu bizim için de gurur ve mutluluk kaynağı. Ordu'nun adının bu fotoğraf üzerinden geçmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Fotoğrafı gören çok sayıda kişi bizlere ulaşarak tebriklerini iletti. Bazıları okula kitap, kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmak istedi. Bunun için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Korgan Kaymakamlığı, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve velililerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."