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Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023

ÖSYM Üniversite taban puanları YKS tercihinde bulunacak adayların gündeminde. Sözel Puanla öğrenci alan okul öncesi öğretmenliği 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları YKS tercih kılavuzunda yer almakta. Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimlerini sağlayan bir meslektir. Okul öncesi öğretmenleri, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunur. Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, sanat ve müzik gibi temel becerileri öğretir.

17:25 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu: Okul öncesi öğretmenliği taban puanları

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu: Okul öncesi öğretmenliği taban puanları

Okul öncesi öğretmenliği en küçük ve en büyük taban puanı
ile
başarı sıralaması
üniversitelerin bu bölümünü tercih edecek aday tarafından merak konusu. Okul öncesi öğretmenliği, çok önemli bir meslektir. Okul öncesi öğretmenleri, çocukların temel becerilerini ve öğrenmeye olan ilgilerini geliştirerek, onları hayata hazırlar. Okul öncesi öğretmenleri, ayrıca çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunarak, onları mutlu ve özgüvenli bireyler haline getirir.

Okul öncesi öğretmenliği bölümü kaç puan?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de Okul Öncesi Öğretmenliği. Peki Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları nedir? İşte detaylar.

Okul öncesi öğretmenliği nedir?

Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimlerini sağlayan bir meslektir. Okul öncesi öğretmenleri, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunur. Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, sanat ve müzik gibi temel becerileri öğretir. Okul öncesi öğretmenleri, ayrıca çocuklara oyun oynama, arkadaş edinme ve problem çözme becerileri de kazandırır.

Okul öncesi öğretmenliği için gerekli olan nitelikler nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliği için gerekli olan nitelikler şunlardır:

  1. Sevgi: Okul öncesi öğretmenleri, çocukları sevmeli ve onlara karşı şefkatli olmalıdır.
  2. Sabır: Okul öncesi öğretmenleri, çocukların öğrenme süreçlerinde sabırlı olmalıdır.
  3. Empati: Okul öncesi öğretmenleri, çocukların duygularını anlayabilmeli ve onlara destek olmalıdır.
  4. Organizasyon becerisi: Okul öncesi öğretmenleri, sınıflarını organize etmeli ve çocukların öğrenmelerini kolaylaştıracak bir ortam yaratmalıdır.
  5. İletişim becerisi: Okul öncesi öğretmenleri, çocuklarla, velilerle ve diğer öğretmenlerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve fikirlerini paylaşabilmeli olmalıdır.

Okul öncesi öğretmenliği kaç yıl?

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diplomasını'' elde edeceklerdir. Diplomasını eline alan mezun kişilere “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilmektedir.

2 yıllık okul öncesi öğretmenliği var mı?

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür.

150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?
150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?

17-17 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS en küçük ve en büyük puanı ve başarı sıralaması neticesinde tercihlerini gerçekeleştirecek adayların merak ettiği konu ise YKS baraj puanın devam edip etmeyeceği. TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 puanın altında olanlar tercihte bulabilecekler mi? sorusuna cevap arıyor. Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Peki YKS’de baraj var mı? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? Tercih yapmak için baraj puanı gerekiyor mu?

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10 dakika önce
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Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023