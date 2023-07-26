ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu: Okul öncesi öğretmenliği taban puanları
Okul öncesi öğretmenliği bölümü kaç puan?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bu bölümlerden biri de Okul Öncesi Öğretmenliği. Peki Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları nedir? İşte detaylar.
Okul öncesi öğretmenliği nedir?
Okul öncesi öğretmenliği, 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimlerini sağlayan bir meslektir. Okul öncesi öğretmenleri, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunur. Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, sanat ve müzik gibi temel becerileri öğretir. Okul öncesi öğretmenleri, ayrıca çocuklara oyun oynama, arkadaş edinme ve problem çözme becerileri de kazandırır.
Okul öncesi öğretmenliği için gerekli olan nitelikler nelerdir?
Okul öncesi öğretmenliği için gerekli olan nitelikler şunlardır:
- Sevgi: Okul öncesi öğretmenleri, çocukları sevmeli ve onlara karşı şefkatli olmalıdır.
- Sabır: Okul öncesi öğretmenleri, çocukların öğrenme süreçlerinde sabırlı olmalıdır.
- Empati: Okul öncesi öğretmenleri, çocukların duygularını anlayabilmeli ve onlara destek olmalıdır.
- Organizasyon becerisi: Okul öncesi öğretmenleri, sınıflarını organize etmeli ve çocukların öğrenmelerini kolaylaştıracak bir ortam yaratmalıdır.
- İletişim becerisi: Okul öncesi öğretmenleri, çocuklarla, velilerle ve diğer öğretmenlerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve fikirlerini paylaşabilmeli olmalıdır.
Okul öncesi öğretmenliği kaç yıl?
Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diplomasını'' elde edeceklerdir. Diplomasını eline alan mezun kişilere “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilmektedir.
2 yıllık okul öncesi öğretmenliği var mı?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür.