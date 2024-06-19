Okullar ne zaman açılacak

sorusu cevap buldu. Yaz tatiline giren öğrenciler tarafından 2024-2025 eğitim yılında 1. ve 2. asra tatil, sömestr (yarı yıl) ve yaz tatili tarihleri de merak edilip araştırılıyor.

Okulların açılış tarihi