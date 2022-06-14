Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022 yaz tatili başlangıcı

Okulların tatil olmasını kısa bir süre kala gözler üç aylık yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem 7 Şubat tarihinde başlamıştı. Yaz tatilini değerlendirmek için plan yapan binlerce öğretmen, öğrenci ve veli 2022 okulların kapanacağı tarihi merak ediyor.

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Okullar 17 Haziran Cuma günü kapanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili 12 Eylül tarihine kadar devam edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Haziran tarihinde başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüz binlerce öğrenci 17 Haziran Cuma günü karne heyecanı yaşayacak.

E- OKUL VBS NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

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KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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