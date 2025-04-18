Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin bitişiyle karnelerini alacak ve yaz tatiline girecek. Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayının ilk haftası olacak. Sosyal medyada ortaya atılan “Okullar erken kapanacak” iddialarına MEB’den açıklama gelirken bu kez de yaz tatilinin kısaltılacağına yönelik asılsız iddialar ortaya atıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise konuyla ilgili son gelişmeleri merakla takip ediyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor. Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla bitecek. Yaz tatili 20 Haziran’da başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçek olmadığı belirtildi.

YAZ TATİLİ KISALTILACAK MI?

Bazı kaynaklarda yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.























