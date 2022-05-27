Özgün Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili başlangıç tarihi
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Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili başlangıç tarihi...

Okullarda milyonlarca öğrenci sınavlarına hazırlanırken bir yandan okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi ne zaman sona ereceği sorusu MEB takviminde yanıtını buldu. Okullar ne zaman kapacak? İşte 2022 MEB ile karne tatili..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Okulların kapanışı 2022

Milyonlarca öğrenci üç aylık yaz tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor. Okullar bu yıl yüz yüze eğitime devam ederken ara tatil ve yarı yıl tatili ile bayramların dışında üç kez tatile girdi. Karneler ile birlikte ise yaz tatili başlamş olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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