Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili başlangıç tarihi...

Milyonlarca öğrenci üç aylık yaz tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor. Okullar bu yıl yüz yüze eğitime devam ederken ara tatil ve yarı yıl tatili ile bayramların dışında üç kez tatile girdi. Karneler ile birlikte ise yaz tatili başlamş olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.