Özgün Ordu TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Ordu TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Ordu TOKİ arsa kura sonuçları, sosyal konut kuraları 15-16 Aralık’ta çekilecek olmasıyla birlikte sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Ordu’da bin 500 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Ordu müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Ordu TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Ordu arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Ordu TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Ordu TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Ordu TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Ordu arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Ordu TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Kura çekimi Ordu’da 15-16 Aralık’ta çekilecek. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Ordu TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Ordu TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Ordu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Ordu TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Ordu arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Ordu TOKİ arsa satışı yerleri Fatsa ve Ünye'de yer almakta.

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