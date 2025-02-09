Ordu'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Valilik paylaştı

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri sonrasında Ordu'da özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı zaman zaman şiddetini arttırıyor. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika açıklama ise valilikten geldi. Peki Ordu'da yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Hangi okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde Ordu için kar yağışının etkili olabileceği tahminlerini paylaşmıştı. Kentin yüksek bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte okulların tatil olma durumu da gündemdeki yerini korudu. Son olarak valilik, tatil ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte Ordu'dan son gelişmeler.
ORDU'DA YARIN (10 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.