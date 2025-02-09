Ordu'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Valilik paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde Ordu için kar yağışının etkili olabileceği tahminlerini paylaşmıştı. Kentin yüksek bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte okulların tatil olma durumu da gündemdeki yerini korudu. Son olarak valilik, tatil ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte Ordu'dan son gelişmeler.





ORDU'DA YARIN (10 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinin bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.



