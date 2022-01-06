2022 ÖSYM takvimi: KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS-YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2022 sınav takvimi ile başvuru ve sonuç tarihleri merak ediliyor. KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi, YKS başvuru ve 2022 sınav tarihi, ALES 2022 sınav tarihleri, DGS 2022 sınav ve başvuru tarihleri, YÖKDİL 2022 sınav ve başvuru tarihleri haberimizde...

ÖSYM 2022 SINAV TARİHLERİ

2022 YKS TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

YKS 2022 SINAV KILAVUZU

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2022 KPSS TAKVİMİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS 2022 SINAV KILAVUZU

2022 DGS TAKVİMİ

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DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sınav başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek

DGS 2022 SINAV KILAVUZU

2022 YDS TAKVİMİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

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ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

2022 YÖKDİL TAKVİMİ

YÖKDİL 2022, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 29 Mart tarihinde açıklanacak.

2022 MSÜ TAKVİMİ

Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.

2022 TUS TAKVİMİ

TUS 2022, 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 14-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 31 Mart tarihinde açıklanacak.