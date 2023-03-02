|
Reklam
Reklam
Özgün

ÖSYM’den flaş sınav iptali açıklaması: Adaylar farklı illerden sınav merkezi seçecek

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi. ÖSYM'den yapılan açıklamada Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına girecek adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği belirtildi. Peki MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınav merkezi seçimleri ne zaman yapılacak?

13:09 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM sınav merkezi güncelleme işlemi

ÖSYM sınav merkezi güncelleme işlemi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile bu illere bağlı ilçelerde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS/1) yapılmayacağını, adayların farklı illerden sınav merkezini seçmesi gerekeceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy

MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 hangi illerde yapılmayacak?

Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde,
MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1
ve
TUS/1
sınavlarının yapılmamasına karar verdik.

MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınav merkezi seçimi ne zaman yapılacak?

  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız, MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler."

Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Ersoy, bir taraftan afetten etkilenen illeri ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

ÖSYM sınav merkezi tercihleri nereden nasıl güncellenecek?

Önceliklerinin, adaylar ve görevlilerin güvenliği olduğunu vurgulayan ÖSYM Başkanı Ersoy, en küçük aksaklık olmaması ve bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için
ÖSYM
ailesi olarak yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.
  • Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından
    sınav merkezi tercihleri
    ni güncelleyebilecek. Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek.

#ÖSYM
#MSÜ
#YÖKDİL
#TUS
19 dakika önce
default-profile-img
ÖSYM’den flaş sınav iptali açıklaması: Adaylar farklı illerden sınav merkezi seçecek
Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın
Depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme sayesinde ayakta kaldı
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.