ÖSYM sınav merkezi güncelleme işlemi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile bu illere bağlı ilçelerde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS/1) yapılmayacağını, adayların farklı illerden sınav merkezini seçmesi gerekeceğini bildirdi.
MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 hangi illerde yapılmayacak?
MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınav merkezi seçimi ne zaman yapılacak?
- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız, MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler."
Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Ersoy, bir taraftan afetten etkilenen illeri ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini aktardı.
ÖSYM sınav merkezi tercihleri nereden nasıl güncellenecek?
- Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasındansınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek.