AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu fayına ilişkin "Büyük deprem beklediğimiz yer" diyerek açıkladı. Peki Yedisu fayı nerede, hangi il ve ilçeden geçiyor? İşte Yedisu fay zonu haritası.
AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.
Görür, şunları yazdı: “Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”
Yedisu fayı üzerinde kaç büyüklüğünde deprem olur?
- Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Yedisu fayında 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka deprem meydana gelmediğini belirtirken şunları söyledi:"Yedisu fayında, 7 büyüklüğü üstünde deprem olabilir. Çünkü, 1780’li yıllarda 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. O zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres biriktirmiştir. Bu kesimlerde hassas olunması gerektiğini düşünüyoruz.”
Görür ayrıca İstanbul'la birlikte Türkiye'de en büyük deprem tehditlerinden biri olduğunu belirttiği Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arası için "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dr. Kenan Akbayram da, “Bilimsel yayınlara bakıldığında Yedisu Fay Zonu’nun 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği düşünülüyor. Bu bölgede çok sayıda başka fay var ve bunlardan bazılarının daha önceki depremlerde kırılmış olma ihtimali var” dedi ve ekledi: “Fakat Yedisu Fay Zonu’nun 7’den büyük deprem üretebileceğini kabul ediyor hatta beklenen 7.2’den daha büyük olabileceğine dair endişeleniyoruz. Burada beklenen 7.2 değil de 7.4 büyüklüğünde bile deprem gerçekleşse çok daha yıkıcı olur. Bakıldığında rakam olarak fark küçük gibi görünse de enerji cinsinden iki deprem arasında çok büyük fark var.”
Yedisu fayı nereden geçiyor?
- Yedisu Fayı Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) doğu kesiminde, Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. Yedisu sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluktadır. Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesen Yedisu Fayı, çizgiselşevler, ötelenmiş dereler vb morfolojik unsurlar ile kendisini belli eder.
Yedisu fayı nereden hangi illerden geçiyor?
- Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.