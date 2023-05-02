2023 seçimi milletvekili seçimi oy pusulası
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Oy verme işleminin başladığı 27 Nisan’dan bugüne kadar Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında 2 bin 579 kişi oy kullandı. Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra seçmenler tarafından sorgulanıyor.
Cumhurbaşkanları adayları oy pusulasındaki yeri
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.
Cumhur İttifakı oy pusulasındaki yeri nerede?
Pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.
Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti oy pusulasındaki yeri neresi?
Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor.
Ata İttifakı oy pusulasındaki yeri
Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor. Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor.
Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.
Yurt dışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, 1 Mayıs saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Sırasıyla CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Mayıs'ta propaganda konuşması yapacak.