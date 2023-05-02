2023 Zonguldak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Zonguldak’ta 457.574 seçmen 1.536 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Zonguldak seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Zonguldak 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Zonguldak seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Zonguldak hangi aday, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP (Yeşil Sol Parti) oy oranları.