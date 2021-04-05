Özel PlaySultanda 36 İndirimli PUBG Mobile UC ve Hesap Satış Fırtınası
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PlaySultan’da %36 İndirimli PUBG Mobile UC ve Hesap Satış Fırtınası

PlaySultan sitesi Tencent firmasının PUBG Mobile oyunun yetkili satıcısı olarak Türkiye’de ve yurtdışında özelikle MENA bölgesinde satışlarını devam ettirmektedir.

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PlaySultan’da %36 İndirimli PUBG Mobile UC ve Hesap Satış Fırtınası
PlaySultan

PUBG mobile oyuncuların gözdesini oluşturan bir video oyunudur. Mücadeleci bir formatı ve bireyselliği ön plana çıkaran özellikleri vardır.

Bu sebepten dolayı bireyler oyunu oynarken her zaman taktiklere ihtiyaç duymaktadır. Oyunun farklı sürümleri, ipuçları, nasıl oynandığı başarı oranını yükletmek için her zaman araştırılan bir konu olmuştur.

PUBG Mobile Oyunu Hakkında Bilgi

PUBG video oyunu mobile uygulamasını getirmesiyle en çok oynanan oyunlar arasında yerini almaktadır. Oyunu hiç bilmeyenler ve oynamak isteyenler için oyunun nasıl oynandığı merak konusudur.

Oyunun model versiyonunu First Person Shooter ismi oluşturmaktadır. Oyun hesabı ise PUBG Mobile UColarak geçmektedir. Mobile hesabını bazı sitelerden satın alabiliyorsunuz ve PUBG UC satın alabiliyorsunuz. Hesap satışında kaliteli bir firma olan https://www.playsultan.com.tr/pubg-mobile-uc sitesinden faydalanabilirsiniz.

Oyunun hedefini bir uçakla adaya bırakılan 100 oyuncu arasından birinci olmak oluşturur. Bir hayatta kalma oyunudur. Oyun grup halinde de oynanabilir bireysel olarak da mücadele edilebilir.

Hem bilgisayar hem de mobile versiyonuna sahip bir oyundur. Gelen haberler arasında oyun konsollarının piyasaya yakın zamanda sürüleceği bilgisi de yer almaktadır.

Oyuncular oyunda bazı taktikler geliştirerek birinci olmayı hedefler. Bunun için kıyasıya mücadele verilir. Oyun ile ilgili ipuçları öğrenilebilir. Oyunun içerisinde başarı oranını arttırmak için bazı seçenekler de oyunculara sunulmaktadır.

PUBG Mobile UC Fiyatları Ve Satın Al İşlemleri

Bu kavram oynanan mobil versiyonu PUBG’nin hesabıdır. Sıfırdan hesap oluşturmak yerine hesap satın alınarak da oyun oynanmaya başlanır.

Bu anlamda en kaliteli siteyi ise memnun kalacağınız PlaySultan sitesi oluşturur. Hesap belirli bir ücret karşılığında satılmaktadır. Sitede %36 indirimlerle PUBG Mobile UC satışa sunulmuştur.

Oyun meraklıları en çok PUBG Mobile UC fiyatları konusunda merak etmektedir. Hesap fiyatı çok yüksek tutarlarda değildir. Bu anlamda da uygun fiyatları ile www.playsultan.com.tr sitesi oyun hesabı satışında dikkatleri üzerine toplamıştır.

Siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız sanal olarak hayatta kalma mücadelesi vermek istiyorsanız siteden yararlanabilirsiniz.

PUBG Mobile Hesap Satışı

Bu konuda alanında uzman www.playsultan.com.tr sitesi PUBG Mobile hesap satışı işini güvenli bir şekilde yerine getirmektedir.

Siteyi incelediğinizde hesapların kalite oranını da göreceksiniz. Oyun hesabının fiyatları hesabın içerik avantajlarına ve özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Bu anlamda oyun hesabının hangi özelliklere hangi ilerleyiş adımlarına sahip olmasını istediğinize bağlıdır. Site hesaplar hakkında detaylı bilgi vermektedir.

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