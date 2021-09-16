ÖZET: Beşiktaş Borussia Dortmund: 2-1 maç özeti ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Borussia Dortmund Özet (İlk yarı)

6’ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic’in uzun pasında ceza sahası içinde topu göğüsle kontrol eden Batshuayi’nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Kobel topu son anda kornere tokatladı.

20’nci dakikada Dortmund öne geçti. Orta sahadan Dahoud’un uzun pasıyla topla buluşan Meunier, bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham’ı gördü. Bellingham’ın altıpasın sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

27’nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Malen, müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

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28’inci dakikada Haaland’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brandt, topuk pasıyla bekletmeden Reus’u gördü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

45 3’üncü dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Guerreiro’nun kullandığı taç sonrasında sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Borussia Dortmund’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Borussia Dortmund Özet (İkinci yarı)

58. dakikada sol kanatta Ghezzal’ı çalımlayan Malen’in topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanına yaptığı ortada Haaland’ın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

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60. dakikada Atiba’nın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı önünde bulan N’Skala’nın ortasında altıpasta Batshuayi’nin kafa vuruşu kaleci Kobel’de kaldı.

67. dakikada Haaland’ın ceza sahasına girmeden verdiği pasta topla buluşan Bellingham’ın iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı hafif sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi.

67. dakikada Ghezzal’in sağ kanattan uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Batshuayi’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Kobel topun sahibi oldu.

70. dakikada savunmanın arkasına sarkan Haaland’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’den döndü. Seken topu savunmada Welinton uzaklaştırdı.

90. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thomas Meunier’in sağ çaprazdan vuruşunu Ersin tokatladı. Dönen topu Rosier göğsüyle yumuşattıktan sonra uzaklaştırdı.

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90 1. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Wolf’un arka direğe gönderdiği pasta Knauff’un şutu üst direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.

90 4. dakikada sağ kanattan Pjanic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında altıpasın önünde Montero’nun kafa vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-2

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Mateu Lahoz xx, Peu Cebrian xx, Roberto del Palomar xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xx, Fabrice N’Skala xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 89 ?), Miralem Pjanic xx, Atiba Hutchinson xx (Salih Uçan dk. 78 x), Cyle Larin xx (Kenan Karaman dk. 61 x), Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Thomas Meunier xx, Mats Hummels xx (Marin Pongracic dk. 70 x), Manuel Akanji xx, Raphael Guerreiro xx, Julian Brandt xx (Axel Witsel dk. 46 xx), Jude Bellingham xxx (Marius Wolf dk. 69 x), Mahmoud Dahoud xx, Marco Reus xx, Donyell Malen xx (Youssoufa Moukoko dk. 70 x), Erling Haaland xx (Ansgar Knauff dk. 86 ?)

Yedekler: Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Felix Passlack, Reinier

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Jude Bellingham (dk. 20), Erling Haaland (dk. 45 3) (Borussia Dortmund), Francisco Montero (dk. 90 4) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Welinton, Francisco Montero, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Marco Rose: Beşiktaş çok güçlü bir takım

Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında skoru değerlendirdi.

Rose, maçın başlarında zorlandıklarını söylerken, "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı. Jude Bellingham'ın çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu" dedi.

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"KUNTZ KENDİSİNİ İSPAT ETMİŞ BİR HOCA"

Marco Rose, Stefan Kuntz için ise, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor" diye konuştu.

Erling Haaland: “Beşiktaş iyi başladı ama biz de kazanmak için savaştık”

Borussia Dortmund’un yıldız ismi Erling Haaland, karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını söyleyerek kendilerinin ise kazanmak için savaştıklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund’da takımın yıldız oyuncusu Erling Haaland maçın ardından konuştu. Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Haaland, “İstanbul’da önemli bir maçta boy gösterdik. Açıkçası çok iyi değildik ama kazandığımız için oldukça mutluyum. Oldukça zor bir karşılaşma oldu bizim için. Beşiktaş çok iyi başladı maça. Ama biz kazanmak için savaştık. Sonuç olarak kazandık ve bu oldukça önemli bir galibiyet oldu bizim için” dedi. Takımın ilk golünü atan genç futbolcu Bellingham hakkında da konuşan Haaland, “Bellingham oldukça önemli bir oyuncu. Gerçekten oldukça iyi bir oyuncu bizim için. Kendisiyle gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.