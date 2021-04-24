ÖZET I Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 Maç Özeti ve Golleri

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET (1. YARI)
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri.
6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.
8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.
12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.
17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.
36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET (2. YARI)
52. dakikada Serhat’ın sağ taraftan yerden ortasında kale sahası içindeki Mevlüt Erdinç’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü.
55. dakikada Ndao’nun sağ taraftan ortasında yakın mesafeden Salibur’un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışından Ndao’nun sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
66. dakikada Serhat’ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano’yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET İZLE
- Stat: Medical Park
- Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx
- Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx (Hosseini dk. 46 x), Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx (Flavio dk. 61 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Safa Kınalı dk. 90 2 ?), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)
- Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
- Teknik Direktör: Abdullah Avcı
- Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic x (Campi dk. 46 x), Serhat xx, Biglia x (Bertolacci dk. 64 x), Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x (Borini dk. 64 x)
- Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Muhammed, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan
- Teknik Direktör: Francesco Farioli
- Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)
- Sarı kartlar: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih
Karagümrük)