ÖZET I Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 Maç Özeti ve Golleri Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 5 hafta sonra galip gelen Karadeniz ekibi kritik üç puan aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının oyun disiplininden memnun olduğu söyledi. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri.

Haber Merkezi 24 Nisan 2021, 18:27 Son Güncelleme: 24 Nisan 2021, 18:35 İHA