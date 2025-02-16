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Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu

Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu

02:3416/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bingöl'de deprem oldu.
Bingöl'de deprem oldu.

Son depremler: Bingöl ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi internet sayfasında yapılan son dakika açıklamasına göre deprem, Bingöl Yedisu ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise, 4.8 (Mw) olarak ölçüldü. İşte Bingöl'de meydana gelen depremin saati, derinliği ve diğer ayrıntınlar.

AFAD tarafından yapılan açıklama göre; Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 02.24'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"Bingöl ilimizin Yedisu ilçesinde saat 02.24’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bingöl Depremi (16 Şubat)

Depremin konumu, derinliği, büyüklüğü ve saati şöyle;
Büyüklük:
4.8 (Mw)
Yer:
Yedisu (Bingöl)
Tarih:
2025-02-16
Saat:
02:24:45 TSİ
Enlem:
39.37 N
Boylam:
40.63333 E
Derinlik:
12.79 km

Bingöl'de meydana gelen depreme en yakın 5 yerleşim merkezi

Ülke İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe(KM)

Türkiye Bingöl Yedisu Elmali 1.71

Türkiye Bingöl Yedisu Di̇narbey 2.63

Türkiye Bingöl Yedisu Yeşi̇lgöl 6.75

Türkiye Bingöl Adaklı Aktaş 9.14

Türkiye Bingöl Yedisu Şenköy 9.63

Bingöl'de meydana gelen depreme en yakın 5 il

Ülke İl Mesafe(KM)

Türkiye Bingöl 55.79

Türkiye Erzurum 93.71

Türkiye Bayburt 108.34

Türkiye Muş 118.93

Türkiye Tunceli 123.62


AFAD resmi sosyal medya hesabından yapılan Bingöl depremi açıklaması
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#bingöl
#Türkiye

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Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu