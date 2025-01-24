Mübarek gün ve geceler, dinimizce kutsal kabul edilen ve genellikle ibadet edilen, dua ve tefekkürle yapılan özel gecelerdir. Beş önemli kandil geceleri vardır bunlar Mevlid, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecesidir. Peki Recep ayının ikinci kandili hangisi? Pazar günü ne var, kandil mi, hangi kandil?

Pazar günü ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Gecesi, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Gecesi nedir?

Miraç Gecesi , İslam dininde önemli ve kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Miraç, Hz. Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği, birçok manevi olayın yaşandığı geceyi ifade eder. Bu özel gece, Recep aynın 27. gecesine denk gelir ve Müslümanlar arasında, ibadet ve tefekkürle dua edilir.

Miraç Gecesinde Ne Oldu?

Miraç olayı, iki aşamalı bir süreci içerir:

İsra (Gece ​​Yolculuğu): Hz. Muhammed (sav), Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

Miraç (Semaya Yükseliş): Buradan göklere yükselmiş, yedi kat semayı aşarak Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir.

Bu yolculuklar sırasında Hz. Muhammed'e çeşitli mucizeler gösterilmiş, geçmiş peygamberlerle yapılan görüşmeler gerçekleşmiş ve ümmeti için çok önemli hediyeler verilmiştir. Bu hediyelerden en önemlisi, vakit beş namazın farz kılınmasıdır ve Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan Ameneresulu’dür.

Miraç Kandilinin Önemi

Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi anlamda derin bir birikime sahiptir. Allah'a yakınlaşma, günahlardan arınma, dua ve ibadetle bu geceyi değerlendirme fırsatı sunar. Miraç, Müslümanların Allah'a teslimiyetlerini ve ibadetlerini daha da anlamlandırmalarını sağlar.

Dini günler takvimi

Regaib Gecesi: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Gecesi: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Gecesi: 13 Şubat 2025, Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Gecesi: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Gecesi: 25 Aralık 2025, Perşembe



