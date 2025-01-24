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Pazar günü miraç gecesi mi? 2025 dini günler takvimi

Pazar günü miraç gecesi mi? 2025 dini günler takvimi

14:3324/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Pazar günü kandil mi? 2025 dini günler takvimi
Pazar günü kandil mi? 2025 dini günler takvimi

Üç ayların içindeyiz. Recep ayının 27. gecesi Müslümanlar açısından oldukça önemlidir. Zira Pazar günü Miraç gecesini idrak edeceğiz. Peki miraç geçesi nedir, bu gecede neler oldu? Peygamberimize miraçta neler hediye edildi? İşte 2025 dini günler takvimi.

Mübarek gün ve geceler, dinimizce kutsal kabul edilen ve genellikle ibadet edilen, dua ve tefekkürle yapılan özel gecelerdir. Beş önemli kandil geceleri vardır bunlar Mevlid, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecesidir. Peki Recep ayının ikinci kandili hangisi? Pazar günü ne var, kandil mi, hangi kandil?

Pazar günü ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Gecesi, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Gecesi nedir?

Miraç Gecesi , İslam dininde önemli ve kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Miraç, Hz. Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği, birçok manevi olayın yaşandığı geceyi ifade eder. Bu özel gece, Recep aynın 27. gecesine denk gelir ve Müslümanlar arasında, ibadet ve tefekkürle dua edilir.

Miraç Gecesinde Ne Oldu?

Miraç olayı, iki aşamalı bir süreci içerir:

İsra (Gece ​​Yolculuğu): Hz. Muhammed (sav), Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

Miraç (Semaya Yükseliş): Buradan göklere yükselmiş, yedi kat semayı aşarak Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir.

Bu yolculuklar sırasında Hz. Muhammed'e çeşitli mucizeler gösterilmiş, geçmiş peygamberlerle yapılan görüşmeler gerçekleşmiş ve ümmeti için çok önemli hediyeler verilmiştir. Bu hediyelerden en önemlisi, vakit beş namazın farz kılınmasıdır ve Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan Ameneresulu’dür.

Miraç Kandilinin Önemi

Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi anlamda derin bir birikime sahiptir. Allah'a yakınlaşma, günahlardan arınma, dua ve ibadetle bu geceyi değerlendirme fırsatı sunar. Miraç, Müslümanların Allah'a teslimiyetlerini ve ibadetlerini daha da anlamlandırmalarını sağlar.

Dini günler takvimi

  • Regaib Gecesi: 2 Ocak 2025, Perşembe
  • Miraç Gecesi: 26 Ocak 2025, Pazar
  • Berat Gecesi: 13 Şubat 2025, Perşembe
  • Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi
  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
  • Mevlit Gecesi: 3 Eylül 2025, Çarşamba
  • Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar
  • Regaib Gecesi: 25 Aralık 2025, Perşembe

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