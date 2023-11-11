EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki Sivasspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...