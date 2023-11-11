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Samsunspor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

11:26 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Pendikspor- Samsunspor

Pendikspor- Samsunspor

Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.

SAMSUNSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

PENDİKSPOR- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendik Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.




#FUTBOL
#Samsunspor
#Siltaş Yapı Pendikspor
#Trendyol Süper Lig
#Yılport Samsunspor
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