Pendikspor- Samsunspor
Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.
SAMSUNSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
PENDİKSPOR- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendik Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.