Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN KONYASPOR'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili takım 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 59 ve 85. dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü ise 77. dakikada Louka Prip attı.