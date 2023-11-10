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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki Sivasspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

11:26 - 10/11/2023 vendredi
Yeni Şafak
Sivasspor-Karagümrük

Sivasspor-Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında müsabakalar başladı. Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...

KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Kasım Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak. Karagümrük - Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.





#sivasspor
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