Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile Kayserispor, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Maçın saati, hakemi belli oldu. Kasımpaşa - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...