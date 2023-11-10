Sivasspor-Karagümrük
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında müsabakalar başladı. Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...
KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
11 Kasım Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak. Karagümrük - Sivasspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.