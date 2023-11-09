Hakem
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Bahattin Şimşek, Hatayspor - Galatasaray maçını yönetecek. Halil Umut Meler ise Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına atandı.
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri
12'nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN
19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK
13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN
16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER
16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER