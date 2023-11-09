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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı! Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trendyol Süper Lig 12. hafta Trabzonspor Konyaspor karşılaşması ile başlayacak. Haftanın maçlarını yöntecek hakemler belli oldu. İşte Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri...

13:23 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:40 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Hakem

Hakem

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Bahattin Şimşek, Hatayspor - Galatasaray maçını yönetecek. Halil Umut Meler ise Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına atandı.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri

12'nci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor (Eryaman) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

11 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK (Alanya Oba) TURGUT DOMAN

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) MURAT ERDOĞAN

19.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin) BAHATTİN ŞİMŞEK

12 KASIM PAZAR:

13.30 Pendikspor - Samsunspor (Pendik) BURAK HAKKAN

16.00 Beşiktaş - Başakşehir (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

16.00 Rizespor - İstanbulspor (Çaykur Didi) SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana) HALİL UMUT MELER




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