Beşiktaş Galatasaray
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş Galatasaray derbi hazırlıklarına yarın devam edecek
Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş- Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak derbi maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.