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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Koordinasyon koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

15:54 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş Galatasaray

Beşiktaş Galatasaray

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Galatasaray derbi hazırlıklarına yarın devam edecek

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş- Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak derbi maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü