Beşiktaş'ta orta saha değişiyor

Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gedson Fernandes'in ağrılarının azaldığı ve Galatasaray derbisiyle birlikte sahaya döneceği öğrenildi.
Derbide oynamak istediğini teknik heyete de bildiren Portekizli oyuncu için ekstra tedaviler uygulanıyor.
Gedson'un dönmesiyle birlikte siyah-beyazlılarda orta saha değişecek. Başarılı oyuncunun yokluğunda teknik heyet geçici çözümler üretmişti. Derbide ise Chamberlain, Hadziahmetovic ve Gedson üçlüsünün sahada yer alması bekleniyor.