Trendyol Süper Lig 11. Hafta beIN Sports Maç Özetleri
11. hafta beIN Sports maç özetleri haberimizde. Trendyol Süper Lig 11. haftasında futbolseverler nefes kesen maçlara konuk oldu. İçerisinde bir derbinin de bulunduğu haftada
ve
rakiplerine mağlup oldu.
namağlup yoluna devam ederken
Abdullah Avcı yönetiminde galibiyetlerine devam ediyor. Trendyol Süper Lig 11. hafta beIN Sports maç özetleri haberimizde.
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ
03.11.2023
03.11.2023
04.11.2023
04.11.2023
05.11.2023
05.11.2023
06.11.2023
06.11.2023
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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2 saat önce