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Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Özetleri

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçları dün akşam tamamlandı. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde zorlu deplasmandan bordo-mavililer 3-2 galip ayrıldı ve Fenerbahçe ligde ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor’a 3-2 mağlup oldu ve Süper Lig güncel puan durumunda sıralamalar değişti. Trendyol Süper Lig 11. hafta beIN Sports maç özetlerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:45 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:46 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 11. Hafta beIN Sports Maç Özetleri

Trendyol Süper Lig 11. Hafta beIN Sports Maç Özetleri

11. hafta beIN Sports maç özetleri haberimizde. Trendyol Süper Lig 11. haftasında futbolseverler nefes kesen maçlara konuk oldu. İçerisinde bir derbinin de bulunduğu haftada
ve
rakiplerine mağlup oldu.
namağlup yoluna devam ederken
Abdullah Avcı yönetiminde galibiyetlerine devam ediyor. Trendyol Süper Lig 11. hafta beIN Sports maç özetleri haberimizde.

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA BEIN SPORTS MAÇ ÖZETLERİ

03.11.2023

20:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN

04.11.2023

13:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 2 - 4 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN
16:00 YILPORT SAMSUNSPOR 2 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ İÇİN
19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 3 TRABZONSPOR A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN

05.11.2023

13:30 EMS YAPI SİVASSPOR 1 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN
16:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 - 3 MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ İÇİN
16:00 TÜMOSAN KONYASPOR 1 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İÇİN
19:00 BITEXEN ANTALYASPOR 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN

06.11.2023

20:00 MONDİHOME KAYSERİSPOR 1 - 0 CORENDON ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İÇİN
20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. MAÇ ÖZETİ İÇİN

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Trednyol Süper Lig
#beIN Sports
#maç özetleri
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