Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında Kasımpaşa, yarın 13.30’da Kayserispor’u ağırlayacak. İstanbul ekibi, ligde aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonrası elde ettiği 19 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa ile Kayserispor'un 27. randevusu

Kasımpaşa ile Kayserispor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig tarihinde 27. kez karşılaşacak. Geride kalan 26 maçta Kayserispor, rakibine 13’e 5 galibiyet üstünlüğü kurdu. Taraflar arasında oynanan 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki en gollü maç ise 8 Mart 2020’de Kasımpaşa’da oynandı. Söz konusu mücadele lacivert-beyazlıların 5-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aytaç Kara’dan gollerin yarısına direkt katkı

Kasımpaşa’da bu sezon ön plana çıkan isim orta saha oyuncusu Aytaç Kara oldu. Tecrübeli futbolcunun, yarın oynanacak müsabakada da lacivert-beyazlıların en büyük kozu olması bekleniyor. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 18 kez sarsan Kasımpaşa’da Aytaç, 6 gol ve 3 asistle gollerin yarısına doğrudan katkı verdi.

Kayserispor, İstanbul takımları karşısında galibiyete hasret

Kayserispor, Süper Lig’de İstanbul ekipleriyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul takımlarına karşı son galibiyetini 10 Nisan 2023’te Kayseri’de oynanan maçta Ümraniyespor’a karşı aldı. Geçtiğimiz sezon oynanan bu maçın ardından Kayserispor, İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e mağlup olmuş, Kasımpaşa karşısında ise berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda ise Galatasaray, İstanbulspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş’a ise mağlup oldu. Kayserispor, yarın galip gelmesi halinde İstanbul ekiplerine karşı 7 maçlık galibiyet hasretine son verecek.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ogün Kamacı yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Kasımpaşa- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa- Kayserispor maçı 11 Kasım Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak.











