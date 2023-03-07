Pendikspor Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçlarıyla start alacak.
PENDİKSPOR- TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor- Tuzlaspor Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ev sahibi ekibi Pendikspor, ligde 40 puanı bulunuyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Tuzlaspor ise 25 puanda 13. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR- TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu keyifli mücadele TRT SPOR'da futbolseverlerle buluşuyor.