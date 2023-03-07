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Pendikspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. İki İstanbul ekibi Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Pendikspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

11:18 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Pendikspor Tuzlaspor

Pendikspor Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçlarıyla start alacak.

PENDİKSPOR- TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor- Tuzlaspor Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ev sahibi ekibi Pendikspor, ligde 40 puanı bulunuyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Tuzlaspor ise 25 puanda 13. sırada yer alıyor.

PENDİKSPOR- TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu keyifli mücadele TRT SPOR'da futbolseverlerle buluşuyor.



#pendikspor
#tuzlaspor
#spor toto 1. lig
12 dakika önce
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Pendikspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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