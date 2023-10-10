Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi. Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı. Fenerbahçe Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Pınar Karşıyaka'ya maçı 84-79 kazandırdı. Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe maç özeti haberimizde.

Maçın başında ev sahibinde Hilliard ve Martin'in 3 sayılık basketlerine Fenerbahçe pota altında Motley ve dışarıdan Guduric ile Madar ile yanıt verip öne geçti. İlk periyot Karşıyakalı McCollum'un son saniye üçlüğüyle 20-22 sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Vitto Brown'ın üçlüğüyle öne geçen Pınar Karşıyaka, McCollum, Thomas ve Kenan'ın da katkısıyla farkı açtı. Bu periyotta 5 dakika boyunca iyi savunmayla Fenerbahçe'ye sadece 2 sayı atma şansı tanıyan yeşil-kırmızılılar, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Sarı-lacivertliler periyodun son bölümünde Sestina'nın üst üste hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 7'ye düşürdü.