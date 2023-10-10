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Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 84-79 | ÖZET

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk galibiyetini güçlü rakibini yenerek aldı. Karşıyaka'da en skorer isim 15 sayıyla McCollum olurken, Fenerbahçe'ye Motley'nin 25 sayılık performansı yetmedi. Karşıyaka - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:14 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko 84-79 Özet

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko 84-79 Özet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti. Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi. Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı. Fenerbahçe Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Pınar Karşıyaka'ya maçı 84-79 kazandırdı. Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe maç özeti haberimizde.

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE PERİYOTLAR

Maçın başında ev sahibinde Hilliard ve Martin'in 3 sayılık basketlerine Fenerbahçe pota altında Motley ve dışarıdan Guduric ile Madar ile yanıt verip öne geçti. İlk periyot Karşıyakalı McCollum'un son saniye üçlüğüyle 20-22 sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Vitto Brown'ın üçlüğüyle öne geçen Pınar Karşıyaka, McCollum, Thomas ve Kenan'ın da katkısıyla farkı açtı. Bu periyotta 5 dakika boyunca iyi savunmayla Fenerbahçe'ye sadece 2 sayı atma şansı tanıyan yeşil-kırmızılılar, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Sarı-lacivertliler periyodun son bölümünde Sestina'nın üst üste hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 7'ye düşürdü.

İlk yarı 45-38 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdürüp farkı 18'e taşıyan Karşıyaka, son periyoda 67-53 önde girdi. Fenerbahçe, 19 sayıya ulaşan farkı Melih, Madar ve Sestina ile bitime 4 dakika 40 saniye kala 5'e indirdi. Son 16 saniyeye Melih'in serbest atışlarının ardından 81-79 girildi. Hilliard bitime 13 saniye kala 2 serbest atışla farkı 4'e çıkardı.

Fenerbahçe Sertaç ile 3 sayılık atışı kaçırınca Hakan'ın serbest atıştan bulduğu sayı Pınar Karşıyaka'ya maçı 84-79 kazandırdı.

SAYILAR

PINAR KARŞIYAKA:
Kenan 13, Hilliard 10, Martin 10, Vitto Brown 11, Carey 10, McCollum 15, Furkan 5, Hakan 3, Thomas 5, Deniz 2
FENERBAHÇE BEKO:
Motley 25, Biberovic, Guduric 15, Madar 14, Sestina 8, Şehmus 2, Sertaç 7, Melih 8, Pierre


#Pınar Karşıyaka
#Fenerbahçe
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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