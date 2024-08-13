Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri belli oldu. e-Devlet polis alımı sınav giriş yerleri sorgulama ekranı haberimizde.

2024 PMYO SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

2024 PMYO giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.

PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi PMYO parkur sınav yerleri açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Parkur sınavından başarılı olan adaylar mülakata katılacak.

PMYO MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav tarihlerini adaylar e-devlet üzerinden giriş yaparak öğrenecekler.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

2024 PMYO PARKURU

Polis Meslek Yüksekokulu fiziki yeterlilik sınavı, başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.







