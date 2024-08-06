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Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) parkur sınavı ne zaman 2024? Sınav tarihi belli oldu mu? Polislik Fiziksel Yeterlilik Sınavı parkur tarihi

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek ve 500 kadın toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)’nda sıra parkur sınavına geldi. Peki, 2024 PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak? PMYO parkur sınav tarihi açıklandı mı? İşte konuya ilişkin bilgiler...

11:45 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
PMYO
PMYO

Polis Meslek Yüksekokullarına 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı için toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınacak. Peki, 2024 PMYO parkur sınavı ne zaman? İşte, PMYO Fiziksel Yeterlilik Sınavı parkur tarihi...

PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

2024 yılı PMYO fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına dair tarih bilgisi henüz açıklanmadı. Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacak.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunlu olacak. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklar.

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yaptı.

Başvuruların sonuçlarına dair ise henüz bilgiler netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



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