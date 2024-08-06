"Polislik için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?" Polislik sınav başvurusu, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. 2024 yılı PMYO polislik sınavı için TYT taban puanı ile nasıl başvuru yapılabileceğini merak eden pek çok lise mezunu aday, geçtiğimiz yılın taban puanlarına yönelik araştırmalarda bulunuyor. Polis Akademisi tarafından alınan polislik başvurusu genellikle her yılın yaz ayı sonunda gerçekleşiyor. Adaylar, başvuru tarihlerini ve TYT taban puanlarını öğrenmek için Polis Akademisi'nin resmi duyurularını takip etmelidirler. Peki, Polislik için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?