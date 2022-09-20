PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce aday Polis Akademisi'nden duyuru bekliyor. Resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken bir bilgi almak adına "PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO sonuçlarını ne zaman açıklayacak?" sorusu yöneltiliyor.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan PMYO mülakat sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayının ilk haftasında açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayı civarında açıklanması bekleniyor.

PMYO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinde açıklanacak. Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

PMYO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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PMYO DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak."

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