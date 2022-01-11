Polis Akademisi 28. dönem POMEM ön başvuru sonuç sorgulama ekranı! pa.edu.tr

Polis Akademisi 28. dönem POMEM ön başvuruları ardından beklenen haberi duyurdu. Yapılan açıklamada; ''28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.'' denildi.

POMEM 28. ÖN BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi. Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

POMEM 28. ÖN BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

28. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

POMEM alımı için ön başvurular sonuçlandı. 28. dönem için sınav tarihi henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz dönem POMEM alımlarında giriş belgeleri 18 Mayıs'ta yayımlanmıştı. Bu dönem için tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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2022 POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sonuçların açıklanmasıyla iki aşamalı (fiziki yeterlilik ve mülakat) sınav süreci merak konusu oldu. Bu sene, sınav ücreti ön başvuru aşamasında alınmadı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada ücretler giriş sınavı öncesinde ödenecek. 27. dönemde ön başvuru ücreti 150 TL olarak yatırılmıştı.

POMEM için sınav ücreti henüz netleşmedi. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.