Polis maaş promosyon ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Emekli ve kamu çalışanları için promosyon yarışı sürüyor. Polis maaş promosyonu için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Tek seferde peşin ödenecek 27.000 TL polis promosyonunun hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, polis promosyon ne zaman yatacak?

POLİS PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Polis promosyonlar tek seferde peşin olarak 27.000 TL ödenecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADAN ALINACAK?

Polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını yapılan protokolle Vakıfbank'tan alacaklar.

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

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Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

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Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"