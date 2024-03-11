Fitre, zekatın bir türü olarak bilinir ve Ramazan ayı içinde veya Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine verilen bir mali yardımdır. Diyanet 2024 yılı fitre miktarını belirledi. Peki fitre bu yıl ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir kimlere verilmez? Ramazan ayı boyunca fitre verilmezse ne olur, Ramazandan sonra fitre verilir mi?