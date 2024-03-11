Ramazan ayı geldi ve Müslümanlar İslam’ın şartı olan oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Tatilcilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bayram ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı 2024…
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı, Nisan ayının 4. haftasında idrak edilmişti. Bu yıl ise Ramazan Bayramı, Nisan ayının 2. haftasına denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün olacak. İşte, Ramazan Bayramı takvimi;
Ramazan Bayramı Arefe günü 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Cuma (son)
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?
Daha önceki yıllarda bayram tatilinin uzatılması için arefe ve daha öncesindeki günler idari izin sayılarak bayram tatilinin uzatılması kararı alınmıştı. Ancak 2024 yılına ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile arife gününün idari izin olması durumunda bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 nisan Pazar günü sona erecek. Bu durumda tatil 9 güne yükselecek.
RAMAZAN BAYRAMINDA KAPALI OLAN KURUMLAR
Okullarda ara tatil, bu yıl Ramazan Bayramı tarihlerine denk geliyor. Bu sebeple okullar bayram günü kapalı olacak. Okullarla beraber üniversitelerde tatil olacak. Okullar ve üniversitelerin yanı sıra bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, noterler, nüfus müdürlükleri, hastaneler (acil servis dışında) kapalı olacak.
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
- Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
- Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
- Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Mevlit Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi