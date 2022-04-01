Ramazan Kutlama/ Tebrik Mesajları: Kısa, Anlamlı Ramazan Ayı Hadis ve Güzel Sözler 2022

Ramazan mesajları anlamlı, kısa, kutlama mesajları merak ediliyor. Ramazan ayına girerken müslümanlar Ramazan ayına girerken Ramazanlarını tebrik etmek istiyor. Ramazan tebriği için Ramazan konulu tebrik mesajları içeriğimizde...

RAMAZAN MESAJLARI 2022

Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği ramazan ayını vurgulayan anlamlı, görsel ve yazılı ramazan mesajları Whatsapp, Instagram, Facebook ve SMS olarak paylaşılacak. Sizler de yakınlarınıza 'Hayırlı Ramazanlar' dilemek istiyorsanız haberimizde yer alan dualı, ayetli, hadisli ve resimli ramazan ayı tebrik mesajlarını tercih edebilirsiniz.

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim Hoş geldin Ey Şehri Ramazan Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan Güzel ve iman dolu bu ayda gözlеrinizdе ışık, sofralarınızda iftаr bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim

RAMAZAN MANİLERİ 2022

Genellikle Ramazan manileri davulcular tarafından o anki doğaçlama olarak söyledikleri ya da hali hazırda bulunan ve ezberlemesi kolay olan manilerle kulaklarımızın pasını attırıyor. İşte bizde en güzel, en anlamlı Ramazan manilerini sizler için derledik

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Ramazan manileri - 1

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

Ramazanla uyandı,

Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,

Camide kandil yandı.

Müminlere nimettir,

İlk on günü, rahmettir,

Bu ayda oruç tutmak,

Büyük bir ganimettir.

Müminler huzur bulur,

Günahları affolur,

Bayram günü gelince,

Cehennemden kurtulur.

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Oruçla anla aç toku!

Aç ilmihali oku!

Hoca, ömrün geçmeden,

İnsanlıktan al koku!

Ramazan manileri - 2

Sabah erken çık yola!

Dikkat et sağa sola!

Ramazan ayı geldi,

Oruç mübarek ola.

Gece pilav pişirdim,

Yedim, karnı şişirdim,

Sıcak başıma vurdu,

Dilim sürçtü, şaşırdım.

Amca sen Tatar mısın?

Kayısı satar mısın?

Bir mani desem sana,

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Bir şeker atar mısın?

Ramazan sultan ayı,

Almalıyız duayı!

Hoca, bizi bekliyor,

Demlenmiş Rize çayı.

Ramazan manileri - 3

Gündüz yiyip içmemek,

Sahurda pilav yemek,

Ramazanda hoş olur,

Gece mani söylemek.

Amca sen Tatar mısın?

Kayısı satar mısın?

Bir mani desem sana,

Bir şeker atar mısın?

Ramazan sultan ayı,

Almalıyız duayı!

Hoca, akşama hazır,

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Rize’nin nefis çayı.

Ramazan manileri - 4

Boşa gitmez dilekler,

Bekler bizi çilekler,

İftarda olanlara,

Dua eder melekler.

Bak bir garip kuş geldi,

Soframıza aş geldi,

Gözümüz aydın olsun,

Mübarek ay hoş geldi.

Oruç rabbin ihsanı,

Bildirildi fermanı,

Günahları eritir,

On bir ayın sultanı.

Nasıl kızarmış kekler,

Boşa gitmez emekler,

Hoca, fakir dururken,

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Zenginler davet bekler.

Ramazan manileri - 5

Aldanma sağa sola!

İhlâsla gir Hak yola!

Orucunu tutanın,

Sonu elbet hayrola.

Bilinmeli emekler,

Nefis olsun yemekler,

Komşu davet etmişti,

İftara bizi bekler?

İnanan oruç tutar,

Gafleti söküp atar,

Teravihi de kılıp,

Sevaba sevab katar.

Şükreder sahur yiyen,

İbadet zırhı giyen,

Oruç bereketiyle,

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Çoğalır Allah diyen.

Hoca şükret Rahman'a!

Fırsat verme şeytana!

Hasretle bekliyorduk,

Kavuştuk ramazana.

Ramazan manileri - 6

Sofra misafirle dolsun!

Ev bereketli olsun!

Yemeklerin yanında,

Sütlü ve tatlı olsun!

Belediye duyursun!

Aç olanı doyursun!

Ramazanda fakirler,

Çadırlara buyursun!

Rabbin çoktur nimeti,

Bilinmeli kıymeti,

Ramazan-ı şerifte,

Yağar Hakk'ın rahmeti.

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Hiç kimse nazlanmasın!

Yemekler tozlanmasın!

Hoca, servis tez olsun!

Misafir sızlanmasın!

Ramazan manileri - 7

Sabah vakti ışıyor,

Rahmet dolup taşıyor,

Kur’an okunur iken,

Cemaat hep coşuyor.

Açlıktan çok yakınmış,

Akşam ezan okunmuş,

Bir obur gibi yemiş,

Yedikleri dokunmuş.

Beklenir davetiniz,

Artsın hep nimetiniz!

Adresi açık verin!

Tez bulunsun eviniz!

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Davetleri severiz,

Etli ve sütlü yeriz,

Sade yemekle olmaz,

Diş kirası isteriz.

Ramazan verir sefa,

Bitmez ondaki vefa,

Hoca, oruç tutmayan,

Kendine verir cefa.

ÖZGÜN Yatsı namazı saati: 2022 Ramazan ayında yatsı namazı vakitleri