540 yıllık imarethanede iftar coşkusu

Amasya'da Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in talimatıyla, 1485 yılında Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmed tarafından yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde bulunan 540 yıllık imarethanede (yoksullara ve medrese öğrencilerine yiyecek dağıtan hayır kurumu) her gün iftar programı düzenleniyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla, Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde bulunan imarethanede günlük 300 kişiye iftar veriliyor. Tarihi yapı içinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua ediyor, ezan okunduktan sonra oruçlarını açıyor. İftar sonrası çocuklar için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleniyor ve çocuklara çeşitli hediyeler de veriliyor.

İftara katılanlardan Ayşenur Çayır, tarihi bir mekânda iftar yapmanın çok anlamlı bir duygu olduğunu ifade ederek, “Buraya iftar yapmaya geldik. Bu 540 yıllık mekânda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, içimiz huzurla doluyor, atalarımız bu mirası bize bırakmış, biz de bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.