Ramazan Asrın mührü 7 milyon kişiyi ağırladı
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RAMAZAN HABERLERİ

‘Asrın mührü’ 7 milyon kişiyi ağırladı

İstanbul’un yeni sembollerinden biri haline gelen Büyük Çamlıca Camisi’nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Camiyi geçen süre içerisinde 7 milyon kişi ziyaret etti. Külliyede sanat galerisi, sanat atölyeleri, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük Çamlıca Camii
Büyük Çamlıca Camii

Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olan ve 268 rakımlı Çamlıca Tepesi’nde temeli 7 Ağustos 2013’te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerini bütünleştiren yapısıyla kentin yeni sembollerinden biri haline geldi. Her bir bölümü, en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çeken Büyük Çamlıca Camisi’nin açılışının üzerinden bir yıl geçti.

SEMBOLLERLE DOLU BİR YAPI

Heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva eden Büyük Çamlıca Camisi’nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi’ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Büyük Çamlıca Camisi, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla da dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip. Büyük Çamlıca Camisi, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, 1071 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.

ÖZLEMLE BU GÜNLERİN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, camiyi bir yılda 7 milyon kişinin ziyaret etiğini belirterek, “Geçen sene Ramazan’da 70 bin insanın sabah namazı kıldığına şahit olduk. 50 bin insanın cuma namazı kıldığına şahit olduk. Bunlar Türkiye’de bugüne kadar yaşanmamış büyük rakamlar. Rabbim lütfetti, asrın mührü olarak nitelendirilen Büyük Çamlıca Camisi’ni ibadete aldık” diye konuştu. Büyük Çamlıca Camisi’nin geçen sene Ramazan ayında adeta dolup taştığını, bu yıl da dolup taşmasını ön görerek bir takım hazırlıklar yaptıklarını, ancak koronavirüs süreci nedeniyle bunların durdurulduğunu anlatan Külünk, “Tabii ki önce sağlık. Özlemle bu sıkıntılı günlerin bitmesini bekliyoruz” dedi.

Müze bu yıl açılacak

  • Büyük Çamlıca Camisi içinde İslam Medeniyetler Müzesi’nin kurulacağını aktaran Külünk, bu müzenin Milli Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı’nın bir şubesi olarak hayata geçeceğini söyledi. İslam Medeniyetler Müzesi’nin çok özel nadir eserlerin teşhir edildiği bir müze olacağını belirten Külünk, sözlerine şöyle devam etti: “Programda bir aksaklık olmazsa, müzemizi bu sene hayata geçirmiş olacağız. Eserlerimiz seçildi, restorasyon ve konservasyonları yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Müzemiz hem geleneksel hem de dijital bir müze. Müzeyi ziyaret eden bir insanın mutlaka hafızasında bir şeyler bırakacak bir müze üzerinde çalışıyoruz.”

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