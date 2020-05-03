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Koronavirüs Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapıda toprağa verildi
TÜRKİYE

Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapı'da toprağa verildi

Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapı'da toprağa verildi

Koronavirüs tedavisi gören ve bu sabah vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Hoca ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.
Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 24 Nisan günü Başakşehir Hastanesinde tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Döngeloğlu, Koronavirüs tedbirleri gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.
Ömer Döngeloğlu, Koronavirüs tedbirleri gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, bu sabah Koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesinde vefat etti. 24 Nisan günü koronavirüs teşhisi konulan ve Başakşehir Hastanesinde tedavi altına alınan 52 yaşındaki Döngeloğlu, Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.

Cenazesi, Başakşehir Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Döngeloğlu için ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

DHA
Ömer Döngeloğlu Hoca'nın cenazesi Başakşehir Şehir Hastanesinin morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs nedeniyle vefat etti
KORONAVİRÜS
Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs nedeniyle vefat etti

Sevenleri Ömer Döngeloğlu Hoca'nın son sohbetini paylaştı
OYNAT 00:52
Sevenleri Ömer Döngeloğlu Hoca'nın son sohbetini paylaştı
Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, bu sabah hayatını kaybetti. Sevenlerini derinden üzen haber sonrası Twitter'da Döngeloğlu'nun canlı yayında yaptığı son sohbet paylaşıldı


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