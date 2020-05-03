Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapı'da toprağa verildi

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, bu sabah Koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesinde vefat etti. 24 Nisan günü koronavirüs teşhisi konulan ve Başakşehir Hastanesinde tedavi altına alınan 52 yaşındaki Döngeloğlu, Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.
Mekanın Cennet Olsun Ömer Döngeloğlu Hocam https://t.co/LvEqVYJ2i2
Mekanın Cennet Olsun Ömer Döngeloğlu Hocam https://t.co/LvEqVYJ2i2— Necip Fazıl AKSOY (@NFAKSOY) May 3, 2020
Cenazesi, Başakşehir Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Döngeloğlu için ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.