Ramazan Ateşe karşı 12 saat oruç
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ateşe karşı 12 saat oruç

İftar saati fırın önlerinde kuyruğa giren vatandaşlara sıcacık pide yetiştirmeye çalışan ustalar, fırın ateşine karşı oruç tutuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ateşe karşı 12 saat oruç
Ramazan’ın vazgeçilmezi pideler, fırıncıların zorlu mesaisiyle sofralara ulaşıyor.

Ramazan’ın vazgeçilmezi pideler, fırıncıların zorlu mesaisiyle sofralara ulaşıyor. Pidelerini iftar saatine yakın sıcak almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde kuyruklar oluşturuyor. Ustalar da yıllardır en tatlı telaşlarının pide almaya gelenleri iftar saatinde ailelerine yetiştirmek olduğunu ifade ediyor. 20 yıldır fırıncılık yapan pide ustası Kasım Alaçam, “Biz özel durumlar haricinde ailelerimiz ile iftar yapamıyoruz. Oğlum ile iftar yapabilmek için oğlumu iş yerime getiriyorum. Ancak dükkanımıza gelen müşterilerimizin iftarda ailelerine sıcacık ve taze pideleri götürebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu kutlu ayda mesleğimizi ifa etmek bizlere huzur veriyor” şeklinde konuştu.

ORUÇ SABIR VERİYOR

Gün içerisinde somun ekmek ve iftar saatine yaklaşıldığında da Ramazan pidesi pişiren ustalar, hava sıcaklığı ne olursa olsun fırına karşı 12 saat çalışıyorlar. 300 dereceye yaklaşan fırınların karşısında ustalar oruç tutuyor. 25 yıllık usta Selami Karaca, “En büyük sorunumuz gün içerisinde sürekli ateş karşısında olmak. Çok terliyoruz ve sıvı kaybı yaşıyoruz. Ramazan dışında bu sıvı kaybını sürekli su içerek bir şekilde tedarik etsek de Ramazan’da oruç tuttuğumuz için bunu yapamıyoruz. Özellikle iftar vaktine yakın saatlerde çok eforlu çalışmamız gerekiyor. Ancak oruç tutmanın verdiği sabırdan kaynaklı olsa gerek, normal zamanlarda bu kadar performanslı çalışmaya dayanamazken Ramazan ayı boyunca sorun yaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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