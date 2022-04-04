ABD’de pide kuyruğu

1989’da turist olarak gittiği ABD’de girişimci olan Kadir Taşkın, New Jersey’de açtığı fırınla tüm Amerika’ya Türk lezzetlerini tanıtıyor. Ramazan pidesini ABD’lilere ‘Turkish pide’ adıyla sevdiren Taşkın, bu serüveni Yeni Şafak’a anlattı.

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK

Fırında en çok talep gören ürünün pide olduğunu söyleyen Taşkın, “Fırını açmadan önce gözlem yaptık. Yaptığımız gözlem sonucunda da bölgenin (Paterson) ekmek ve unlu mamulleri anlamında yetersiz olduğunu gördük. Biz de neden Türk ürünlerini burada da yapmıyoruz, dedik ve küçük bir seyyar tezgahla simit işine girdik. Eşimle beraber hamuru yoğurup onu simit ve açma yapıyorduk. Ardından Ramazan pidesini denedik. Çevreden çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Bereketimiz varmış ki bugünlere kadar geldik” dedi.

KUYRUK OLUYOR

Ramazan ayı geldiği için fırında yoğun pide kuyruklarının olduğunu belirten Taşkın, bu ayda Müslümanlar kadar Müslüman olmayanların da pide kuyruklarına girdiğini söyledi. Taşkın, “Fırınımızın bulunduğu bölgede çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu ay fırınımızda uzun kuyruklar göreceğiz. Ramazan ayında 350 bin adetten fazla pide üretiyoruz” dedi.

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