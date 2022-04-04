Ramazan ABDde pide kuyruğu
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RAMAZAN HABERLERİ

ABD’de pide kuyruğu

989’da turist olarak gittiği ABD’de fırın açan Kadir Taşkın’ın, New Jersey’lilere Ramazan pidesini sevdirdi. Ramazan’da uzun pide kuyrukları olduğunu belirten Taşkın, Müslümanlar kadar Müslüman olmayanların da kuyruğa girdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de pide kuyruğu
Kadir Taşkın

1989’da turist olarak gittiği ABD’de girişimci olan Kadir Taşkın, New Jersey’de açtığı fırınla tüm Amerika’ya Türk lezzetlerini tanıtıyor. Ramazan pidesini ABD’lilere ‘Turkish pide’ adıyla sevdiren Taşkın, bu serüveni Yeni Şafak’a anlattı.

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK

  • Fırında en çok talep gören ürünün pide olduğunu söyleyen Taşkın, “Fırını açmadan önce gözlem yaptık. Yaptığımız gözlem sonucunda da bölgenin (Paterson) ekmek ve unlu mamulleri anlamında yetersiz olduğunu gördük. Biz de neden Türk ürünlerini burada da yapmıyoruz, dedik ve küçük bir seyyar tezgahla simit işine girdik. Eşimle beraber hamuru yoğurup onu simit ve açma yapıyorduk. Ardından Ramazan pidesini denedik. Çevreden çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Bereketimiz varmış ki bugünlere kadar geldik” dedi.

KUYRUK OLUYOR

Ramazan ayı geldiği için fırında yoğun pide kuyruklarının olduğunu belirten Taşkın, bu ayda Müslümanlar kadar Müslüman olmayanların da pide kuyruklarına girdiğini söyledi. Taşkın, “Fırınımızın bulunduğu bölgede çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu ay fırınımızda uzun kuyruklar göreceğiz. Ramazan ayında 350 bin adetten fazla pide üretiyoruz” dedi.

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