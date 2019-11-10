Pide evde de yapılır

Kış pazarlarının lezzetlerinden biri pidedir. Her yörede başka bir çeşidi bulunan bu hoş hamur işi, İtalyanların pizzası gibi ülkemiz adına tescillenmeli. Pide, her ne kadar adı “pita” kelimesinden gelse de, fırının bulunduğu günden beri Anadolu’da pişiyor. Hitit metinlerinde ince ekmek,”NINDA. SIG” adıyla geçen ekmek te bir tür lavaştı. Hatta Ordinaryus Profesör Akurgal’a göre, Adana Karatepe’de Kral Asativatas’ın yemek yediği sofrada bir elinde çiğ köfte vardı ve diğeriyle bir pideye uzanmaktaydı. Bu güzelim ince ekmekler, aradan geçen 3500 yılda hamurları ve iç malzemeleriyle şehir şehir özelleştiler, yetenekli ustaların ellerinde farklı tatlar kazandılar.

PÜF NOKTASI FIRIN

Çorum’da, ıspanak, kıyma ve soğan evde hazırlanır ve fırına götürülüp ustaya teslim edilir. İçine ıspanak konulmuş kapalı pide, “pancarlı” , kış aylarının pazar günlerinde muhakkak tadılması gerekenlerden. Konya’nın ve Sivas’ın Etli ekmekleri, tırnak pidesi, fındık pide, lahmacun, kır pidesi, Karadeniz pidesi, Muhacir (macır) pidesi gibi yöreye göre ad alanlarla beraber, iç malzemeleriyle de çeşitlenen pidelerin pişirilmesinde en mühim olan, fırın. Evimizdeki fırınlar her ne kadar bir taş fırın olmasa da, bugün evde yapılabilecek.

PANCARLI PIDE

MALZEMELER

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

Bir çay kaşığı tuz

İçi için :

1 kuru soğan

50 gram kıyma

500 gram ıspanak

Bir çay kaşığı tuz

Üzerine :

1 su bardağı buğday kepeği

50 gram tereyağı

YAPILIŞI

Un, su, tuz ve maya ile bir hamur yoğuralım, mayalandıralım. Soğanı kul gözü doğrayalım. Ispanağı doğrayalım. Kıyma, ıspanak ve soğanı karıştıralım. Hazırladığımız hamuru bezelere ayıralım. Her bir bezeyi tepsimizin boyuna uygun olarak uzunlamasına bir el genişliğinde açalım. İç malzemelerini koyup çimdikleyerek üstünü kapatalım. Tepsiye buğday kepeği serpelim ve pideyi bu kepeğin üzerine koyalım. Daha önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Çıkardığımızda tereyağı sürüp servise alalım. Afiyet olsun.

PEYNIRLI PIDE