Pide evde de yapılır

Kış pazarlarının lezzetlerinden biri pidedir. Her yörede başka bir çeşidi bulunan bu hoş hamur işi, İtalyanların pizzası gibi ülkemiz adına tescillenmeli. Pide, her ne kadar adı “pita” kelimesinden gelse de, fırının bulunduğu günden beri Anadolu’da pişiyor. Hitit metinlerinde ince ekmek,”NINDA. SIG” adıyla geçen ekmek te bir tür lavaştı. Hatta Ordinaryus Profesör Akurgal’a göre, Adana Karatepe’de Kral Asativatas’ın yemek yediği sofrada bir elinde çiğ köfte vardı ve diğeriyle bir pideye uzanmaktaydı. Bu güzelim ince ekmekler, aradan geçen 3500 yılda hamurları ve iç malzemeleriyle şehir şehir özelleştiler, yetenekli ustaların ellerinde farklı tatlar kazandılar.
PÜF NOKTASI FIRIN
Çorum’da, ıspanak, kıyma ve soğan evde hazırlanır ve fırına götürülüp ustaya teslim edilir. İçine ıspanak konulmuş kapalı pide, “pancarlı” , kış aylarının pazar günlerinde muhakkak tadılması gerekenlerden. Konya’nın ve Sivas’ın Etli ekmekleri, tırnak pidesi, fındık pide, lahmacun, kır pidesi, Karadeniz pidesi, Muhacir (macır) pidesi gibi yöreye göre ad alanlarla beraber, iç malzemeleriyle de çeşitlenen pidelerin pişirilmesinde en mühim olan, fırın. Evimizdeki fırınlar her ne kadar bir taş fırın olmasa da, bugün evde yapılabilecek.
PANCARLI PIDE
- MALZEMELER
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- Bir çay kaşığı tuz
- İçi için :
- 1 kuru soğan
- 50 gram kıyma
- 500 gram ıspanak
- Bir çay kaşığı tuz
- Üzerine :
- 1 su bardağı buğday kepeği
- 50 gram tereyağı
- YAPILIŞI
- Un, su, tuz ve maya ile bir hamur yoğuralım, mayalandıralım. Soğanı kul gözü doğrayalım. Ispanağı doğrayalım. Kıyma, ıspanak ve soğanı karıştıralım. Hazırladığımız hamuru bezelere ayıralım. Her bir bezeyi tepsimizin boyuna uygun olarak uzunlamasına bir el genişliğinde açalım. İç malzemelerini koyup çimdikleyerek üstünü kapatalım. Tepsiye buğday kepeği serpelim ve pideyi bu kepeğin üzerine koyalım. Daha önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Çıkardığımızda tereyağı sürüp servise alalım. Afiyet olsun.
PEYNIRLI PIDE
- MALZEMELER
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı su
- 1 çay bardağı sıvı yağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
- İçi için
- 200 gram kaşar peyniri
- 100 gram koyun peyniri
- Yarım bağ maydanoz
- Tuz ve karabiber
- 2 yumurta
YAPILIŞI
Süt ve suyu karıştıralım, ısıtalım. Sıvı yağ ve parçalara ayırdığımız tereyağını sulu süte ekleyelim, karıştıralım. Maya, toz şeker ve tuzu ekleyelim. Tüm bu karışımı, yavaş yavaş un ilave ederek hamur haline getirelim. Mayalanmaya bırakalım. Ayrı bir yerde peynirleri rendeleyelim ve karıştıralım. Tuz, karabiber ve diğer baharatları ekleyelim. Kabaran hamurdan mandalina boyunda parçalar koparıp oval açalım. Kenarlarını içe doğru kıvırıp bent yapalım. Uçlarını çimdikleyerek birleştirelim. Peynirli karışımı içine koyalım. Yumurtaları çırpalım ve pidelerin üzerine paylaştıralım. Tepsimize pişirme kağıdı serelim. Pideleri yerleştirelim. Önceden ısıtılmış, 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun. *Bu pideyi yaparken yöremize özgü peynirler ve baharatlar kullanabilir, her pideye bir yumurta kırabiliriz.